Кримськотатарські активісти почали новий збір коштів для оплати штрафів

Кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".

Про це вони заявили на засіданні "Кримської солідарності", передають "Крим.Реалії".

"Сьогодні ми оголосили про початок нового "Кримського марафону". Він фактично почався під час адміністративних судів 18 грудня. Але сьогодні ми офіційно можемо говорити, що збір грошей триває. Дуже багато людей з материкової частини України і Росії вже проявили бажання брати участь в новому марафоні", – розповів активіст Сервер Мустафаєв.

"Адміністративні штрафи не повинні стати приватною проблемою кримських татар, які вийшли на одиночні пікети 14 жовтня. Ці люди були гласом народу, вони вийшли показати свою незгоду від імені всього народу. Тому, ми вважаємо, що підтримавши цих людей, ми покажемо владі, що вони не залишилися наодинці зі своїми проблемами", – додав Дилявер Меметов.

Як повідомлялося, кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму 14 жовтня 2017 року.

В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

Як відомо, 18 грудня в окупованому Росією Криму пройшли одночасно більше 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.