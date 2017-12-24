Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув

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Неділя, 24 грудня 2017, 07:13

За минулу добу, 23 грудня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, яке мало розпочатися 23 грудня у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей вздовж лінії розмежування сторін", - йдеться у заяві.

Впродовж минулої доби зафіксовано 3 факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Бойовики обстріляли підрозділи ЗСУ, які виконують завдання поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

"Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - наголошують у штабі АТО.

У районі Світлодарської дуги загинув 1 військовослужбовець ЗСУ.

Теми: АТО Донбас
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