Українців попередили про пориви вітру та ожеледицю

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Неділя, 24 грудня 2017, 10:04

24 грудня в Україні - пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, на дорогах вночі місцями ожеледиця, окрім південних регіонів. 

Про це повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

У зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека 3 рівня. 

Окрім того протягом 24-25 грудня у зв'язку з опадами та сніготаненням на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0.1- 0.5 м, місцями подальший вихід води на заплави річок.

24-26 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м,  а на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.

Теми: погода
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