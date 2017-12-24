У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями, є поранені
Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині.
Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas.
Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня. У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому.
Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.
"У постраждалих поранення середньої і незначної важкості" - повідомили у словацькій службі порятунку.
За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.
Словацька поліція розслідує обставини ДТП.