У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями, є поранені

Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині.

Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas.

Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня. У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому.

Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.

"У постраждалих поранення середньої і незначної важкості" - повідомили у словацькій службі порятунку.

За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Словацька поліція розслідує обставини ДТП.

Європейська правда