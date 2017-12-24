У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями, є поранені

5022 перегляди
Неділя, 24 грудня 2017, 12:26

Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині.

Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas.

Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня. У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому.

Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.

"У постраждалих поранення середньої і незначної важкості" - повідомили у словацькій службі порятунку.

 

За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Словацька поліція розслідує обставини ДТП.

Європейська правда 

Теми: Словаччина ДТП жертви
По темі
На пунктах пропуску з Польщею та Словаччиною - кілометрові черги 24 грудня 2017, 10:46
У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу" – ЗМІ 21 грудня 2017, 22:37
В МЗС підтвердили загибель двох українців у ДТП у Словаччині 14 листопада 2017, 13:40
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Волкер: Cанкції проти Росії необхідно зберігати
Заставне майно фірм Онищенка ледь покриває 1/10 податкового боргу
"Обурені" маршами Саакашвілі зібралися на "Каву на Хрещатику"
У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями, є поранені
Усі новини
наше

Київський Closer – у "Підсумках року" впливового журналу про електронну музику

експерти

Сім альтернатив зрубаній ялинці

Відео

Українські лікарі зачитали реп про шкоду антибіотиків