РосЗМІ заявили про українського військового, який попросив статус біженця

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Неділя, 24 грудня 2017, 18:10

РосЗМІ заявили про українського військовослужбовця, який нібито звернувся до російських прикордонників у Брянській області з проханням про надання йому статусу біженця.

Про це пише ТАСС з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії по регіону.

Згодом у Генштабі Збройних Сил України спростували цю заяву

"Військовослужбовець України звернувся за отриманням статусу біженця в РФ. Своє прохання він озвучив співробітникам російської прикордонної служби в одному з пунктів пропуску у Брянській області", - йдетсья у повідомленні.

У прикордонуправлінні заявили, що питання про статус біженця вирішуватимуть уповноважені російські структури.

Повідомляється, що, нібито, за словами військового, у ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину.

"Свій вчинок військовослужбовець пояснив нестатутними взаємовідносинами в українській військовій частині", - повідомили в РФ.

Теми: ЗМІ Росія армія
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