Літаки "Антонова" перевозитимуть європейські супутники

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Неділя, 24 грудня 2017, 18:34

Завод "Антонов" підписав контракт з французькою компанією "Боллоре".

Про це 24 грудня повідомив президент Петро Порошенко. 

За його повідомленням, літаки АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них. 

"35 років тому у небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре", - зазначив глава держави. 

Теми: авіа Франція космос Порошенко
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