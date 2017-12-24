Літаки "Антонова" перевозитимуть європейські супутники

Завод "Антонов" підписав контракт з французькою компанією "Боллоре".

Про це 24 грудня повідомив президент Петро Порошенко.

За його повідомленням, літаки АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них.

"35 років тому у небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре", - зазначив глава держави.