У двох запорізьких об’єднаних громадах середня явка склала 55%

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Неділя, 24 грудня 2017, 21:09

У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області середня явка виборців склала 55%.

Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі "Опора".

Так, у Новоолексіївській сільській ОТГ Приморського району проголосували 1150 або 63% виборців.

Явка у Благовіщенській сільській ОТГ Кам`янсько-Дніпровського району – 48%, тобто проголосували 1794 виборці.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

Теми: вибори Запоріжжя
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