Папа Римський у Святвечір попросив звільнити всіх викрадених

Папа Римський Франциск у різдвяний Святвечір закликав звільнити всіх викрадених людей, включно зі священиками, ченцями і мирянами.

Про це він заявив під час традиційної недільної проповіді у Ватикані, передає "Радіо Свобода".

Також понтифік попросив про "дар миру для всього світу" і зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти в світі.

Як відомо, опівночі в католицьких храмах пройдуть святкові меси. Наймасовіша - в соборі Святого Петра у Ватикані, яку проведе папа Римський Франциск. Понтифік звернеться з традиційним різдвяним посланням.