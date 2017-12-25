У ДПС пояснили причину великих черг на кордоні з Польщею та Словаччиною

Прикордонники стверджують, що кілометрові черги на кордоні з Польщею та Словаччиною утворилися через повернення українців додому на свята.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Це (черги на кордоні, - ред.) було пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, поверталися на свята додому. Також ситуація ускладнювалася і важкими погодними умовами", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники стверджують, що зараз великих черг на кордонах немає.

Як відомо, 24 грудня на кордоні з Польщею та Словаччиною були кілометрові черги.

Українська правда