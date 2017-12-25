Підірвали машину екс-заступника начальника харківської поліції - ЗМІ

У понеділок зранку у Харкові підірвали автомобіль колишнього заступника глави Нацполіції регіону, начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черемухіна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Кажуть, було чути хлопок о 7.30. А під машиною виявили ще три нерозірвані гранати. Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути при початку руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - сказало джерело.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області пообіцяли прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Як відомо, 6 грудня в Харкові підірвали 35-річного майора поліції, коли той сідав у автомобіль.