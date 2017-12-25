Геращенко підтвердила дату обміну полоненими

Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко підтвердила, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Про це вона написала у Facebook.

"27 грудня відбудеться звільнення заручників. Як і говорила українська сторона - до новорічних і різдвяних свят. Ми прагнули зробити це раніше, до 24 грудня, але щасливі, що є підтвердження дати до нового року. Ми - повністю готові", - написала вона.

Раніше Геращенко заявила, що Україна готова віддати 306 осіб в обмін на 74 полонених бойовиками ОРДЛО українців.

Як відомо, ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74".

20 грудня Тристороння контактна група у Мінську підтвердила плани сторін щодо обміну утримуваних осіб до Нового року.

До того бойовики ОРДЛО надіслали до мінської групи додаткові списки людей, яких вимагають включити у перелік осіб на звільнення, що веде до зриву процесу обміну полоненими.

13 грудня Геращенко повідомила, що дата обміну заручниками поки не узгоджена, бо українська сторона не може силою відправити до окупованих територій Донбасу тих, хто не хоче туди повертатися.

Раніше повідомлялося, що запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажаютьповертатися на непідконтрольні Києву території Донбасу.

5 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік заявив, що сторони конфлікту не визначилися з датою обмінуутримуваних осіб.

Разом з тим, підкреслив він, сторони взяли на себе зобов'язання здійснити обмін утримуваних осіб до новорічних та різдвяних свят.

29 листопада на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.

Українська правда