У Москві автобус влетів у підземний перехід, є загиблі та поранені

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Понеділок, 25 грудня 2017, 15:29

У Москві в районі станції метро "Слов'янський бульвар" пасажирський автобус в'їхав у натовп людей.

Телеканал "РЕН ТВ" опублікував відео, на якому видно, що автобус на великій швидкості з'їжджає у пішохідний перехід, збиваючи людей.

За попередніми даними, 4 людини загинули, ще 15 отримали поранення, пише "Дождь". 

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, правоохоронні органи розглядають різні версії ДТП, основна - технічна несправність.

Інший співрозмовник видання, близький до влади Москви, повідомляє, що "версія теракту зараз ніде не звучить, вона не розглядається".

Телеграм-канал Life опублікував відео, на якому видно, як автобус в'їжджає У пішохідний перехід. На записі видно, що автобус стоїть на зупинці, починає рух, після чого в'їжджає в перехід, де перебувають люди.

За інформацією "Mash", автобус корпоративно обслуговував інноваційний центр "Сколково".

 
Автобус стояв на зупинці, ймовірно, хотів  перепаркуватися, але водій не впорався з кермуванням. 
 
 

За кермом автобуса перебував 58-річний Віктор Тихонов, вранці його перевіряли на алкоголь і він був тверезий.

У Одинцовській транспортній компанії Віктор відпрацював 30 років. За весь цей час, за словами керівництва, до нього особливих нарікань не було. У цій же конторі працює і його син

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, водій автобуса хотів перепаркуватися. 

"Він стояв на місці, хотів перепаркуватися, проте не впорався з керуванням і з'їхав в перехід", - зазначило джерело.

Теми: Росія надзвичайна подія жертви
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