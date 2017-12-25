ЦВК РФ відмовився реєструвати Навального, він закликав до бойкоту

Центрвиборчком РФ відмовився реєструвати кандидатуру опозиціонера Олексія Навального на вибори президента Росії, той закликав до бойкоту виборців.

Про відмову у реєстрації повідомляє "Дождь".

Відмову пояснили наявністю у Навального судимості.

"Робоча група підійшла до розгляду цих документів найретельнішим чином", - сказав член ЦВК Борис Ебзеєв.

Він підкреслив, що 8 лютого 2017 року Навальний був засуджений Ленінським районним судом міста Кірова на п'ять років умовно.

"Злочин, який було інкриміновано Олексію Анатолійовичу Навальному (стаття 160 КК РФ), вважається тяжким. Тому ЦВК не може зареєструвати Навального кандидатом в президенти", - підкреслив Ебзеєв.

Навальний у відповідь на таке рішення закликав виборців до бойкоту в заздалегідь записаному ролику, опублікованому на його сайті.

"Ми оголошуємо бойкот виборців. Процедура, в якій нам пропонують брати участь не є виборами. У ній беруть участь лише Путін і ті кандидати, яких він особисто оборав", - заявив політик.

Як відомо, в Москві 24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.