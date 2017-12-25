АТО: "Різдвяне перемир'я" знову зірвано

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Понеділок, 25 грудня 2017, 20:32

Ввечері 25 грудня бойовики порушили домовленості про припинення вогню на лінії розмежування та обстріляли зі 120-мм мінометів укріплення сил АТО в районі н.п. Павлопіль.

Про це заявили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, обстріл стався близько 19:00.

Бойовики випустили 5 мін по силах АТО з тимчасово окупованого н.п. Соснівське.

Раніше у штабі АТО відзвітували, що протягом понеділка у зоні проведення АТО вперше з "різдвяного перемир'я" не було зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Режим припинення вогню у зоні АТО погоджено на період новорічно-різдвяних свят з 00:00 23 грудня. Однак, попри домовленості, бойовики вели вогонь по силах АТО, внаслідок чого серед бійців ЗСУ є втрати

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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