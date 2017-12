Байден розповів, як радив втікачу Януковичу "відкликати своїх бойовиків"

Екс-віце-президент США Джо Байден заявив, що у лютому 2014 року радив президенту-втікачу Віктору Януковичу "відкликати своїх бойовиків".

Про це Байден написав у своїх мемуарах "Promise me, dad. A year of hope, hardship and purpose" (Пообіцяй мені, батько. Рік надії, труднощів і мети), пише Liga.net.

За словами Байдена, він зателефонував Януковичу вчергове в той час, коли снайпери вже почали вбивати людей на Майдані.

"Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він має проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але у ту ніч, за три місяці від початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов (втік з України)", - пише Байден.

Під час телефонної розмови він сказав Януковичу, що його покровителі з Кремля вже не допоможуть.

Байден додав, що "Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей".

"Принижений Янукович втік з України наступного дня - завдяки мужності і рішучості протестувальників, - і контроль над урядом тимчасово опинився в руках молодого патріота на ім'я Арсеній Яценюк", - пише Байден.

Яценюку і чинному президенту Петру Порошенко присвячено частину мемуарів Байдена.

Як відомо, Віктор Янукович втік до РФ наприкінці лютого 2014 року, коли на Майдані внаслідок розстрілів вже загинули понад 100 активістів.

Втечі передували переговори між Януковичем і представниками української та світової політеліти, які проводилися з метою врегулювання ситуації, що склалася в Україні.