Тайфун на Філіппінах: щонайменше 230 загиблих

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Вівторок, 26 грудня 2017, 00:20
Тайфун "Тембін", який завдав удару з боку Південно-Китайського моря, забрав життя щонайменше 230 осіб у філіппінській провінції Ланао дель Сур.
Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, 100 осіб, які вважаються зниклими безвісти, досі розшукуються рятувальниками.

75 тисяч осіб через стихію залишилися без своїх будинків, а на острові Мінданао зруйновані або заблоковані через зсуви дороги і мости.

Раніше повідомлялося, що в іншій східно-азійської країні, В'єтнамі, яку також зачепить тайфун "Тембін", близько мільйона людей будуть евакуйовані.

Понад 70 тисяч осіб вже вивезли з низинних регіонів. При необхідності у В'єтнамі збираються закривати нафтові вишки, а рибальським човнам забороняють виходити в море.

Теми: стихійне лихо
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