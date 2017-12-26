У Львові спрацювали сирени: міська рада заявляє про збій системи

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Вівторок, 26 грудня 2017, 00:42

У Львові ввечері 25 грудня через збій системи спрацювали сирени. Їх звучання було чутно по всьому місту.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового в ЛОДА, він оповіщення не вмикав", - йдеться у заяві.

"За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури Укртелекому. Станом на 23 годину підтверджено інформацію про несанкціонований запуск. Проводиться розслідування, викликано спеціалістів Укртелекому", - підкреслили в управлінні.

"Оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій", - наголосили у міській раді.

Теми: Львів
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