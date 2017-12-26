В Одесі музей Голокосту розмалювали антисемітськими написами

В Одесі низку будівель, пов'язаних з єврейською тематикою, розмалювали антисемітськими написами.

Про це повідомляє місцеве видання "Таймер".

На будівлі обласного архіву, яка в минулому було синагогою (зараз її планують передати єврейській громаді), невідомі написали: "Геть жидів, Україна для українців".

#Одесса В Одессе сегодня возле еврейских центров появились вот такие надписи. Скоро начнутся погромы! pic.twitter.com/EBdfLDfoXi — Borbhas Misteryo (@b_misteryo) December 25, 2017

На вході до Музею Голокосту у самому центрі міста написали "Перший тост - за Голокост".

Офіційної інформації від поліції з цього приводу ще не було.