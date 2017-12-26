Теракт в Афганістані: 10 загиблих

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Вівторок, 26 грудня 2017, 02:29

У результаті вибуху біля будівлі афганської розвідки у Кабулі у понеділок, 25 грудня, загинули 10 осіб, ще 5 – травмовані.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Угрупування заявило про свою відповідальність через пропагандистську мережу Amaq.

Співробітники афганської служби безпеки заявили, що вибух був викликаний терористом-смертником, який підійшов до в'їзду в агентство та активував вибуховий пристрій.

Повідомляється, що усі жертви – цивільні.

Як відомо, минулого тижня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на навчальний центр цього ж агентства в Кабулі.

Теми: Афганістан теракт
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