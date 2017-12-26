Ломаченко – найкращий боксер світу за версією Fightnews

232 перегляди
Вівторок, 26 грудня 2017, 03:58

Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com.

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі випередив у рейтингу інших чемпіонів світу – американця Теренса Кроуфорда (напівсередня вага) і тайця Срісакета Рунгвісаї (найлегша вага).

Як відомо, 9 грудня Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. 

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Олексій Павлиш, УП

Теми: спорт
По темі
Очільник російського футболу Мутко призупинив діяльність через допінговий скандал 26 грудня 2017, 01:56
Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку до Олімпіади-2018 23 грудня 2017, 23:51
МОК довічно дискваліфікував ще 11 спортсменів РФ 22 грудня 2017, 21:53
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP
У Криму обвинувачення назвало Чийгоза "організатором масових заворушень"
В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік
АТО: "Різдвяне перемир'я" знову зірвано
Усі новини
ted

Дивна наука любові: 4 виступи про математику кохання і причини зрад

Відео

Все чесно: учням – форма, вчителям – уніформа

читай!

"Амстердам-Київ. І трохи святого Миколая". Уривок з роману Галини Рис