Ломаченко – найкращий боксер світу за версією Fightnews

Український боксер Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу у 2017 році за версією видання Fightnews.com.

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі випередив у рейтингу інших чемпіонів світу – американця Теренса Кроуфорда (напівсередня вага) і тайця Срісакета Рунгвісаї (найлегша вага).

Як відомо, 9 грудня Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Олексій Павлиш, УП