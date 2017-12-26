США і Китай домовились про "гарячу лінію" щодо ситуації на Корейському півострові

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Вівторок, 26 грудня 2017, 05:15

США і Китай домовилися відкрити "гарячу лінію" зв'язку для обміну інформацією про реалізацію санкцій проти КНДР і ситуацію на Корейському півострові.

Про це повідомляє південнокорейська газета JoongAng Daily, передає "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що зв'язок буде підтримуватися між відповідними військовими структурами двох країн "для прямого обміну розвідувальною інформацією в Північній Кореї".

"Нова "гаряча лінія" стане прямим каналом зв'язку між Вашингтоном і Пекіном у військових справах на випадок кризи на Корейському півострові", - пише газета.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Теми: США КНДР Китай
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