Лондон непокоїться: черговий фрегат вийшов супроводжувати корабель РФ

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Вівторок, 26 грудня 2017, 05:58

Британський фрегат "Сейнт Альбанс" супроводжував російське військове судно "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", коли те небезпечно наблизилось до територіальних вод королівства 25 грудня.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомляє Reuters.

У Лондоні занепокоєні зростанням російської активності біля вод королівства.

"Я не буду вагатися в захисті наших вод або терпіти будь-яку форму агресії. Британія ніколи не буде залякана, коли справа стосується захисту нашої країни, нашого народу і наших національних інтересів", - наголосив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон.

Як відомо, раніше збройні сили Латвії в безпосередній близькості від державного кордону виявили російські субмарину і буксир.

Теми: Велика Британія Росія
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