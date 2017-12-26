Доба в АТО: бойовики продовжують зривати "Різдвяне перемир'я"

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Вівторок, 26 грудня 2017, 06:26

За минулу добу, 25 грудня, бойовики порушили домовленості про припинення вогню на лінії розмежування та обстріляли укріплення сил АТО в районі н.п. Павлопіль і Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями", - йдеться у заяві. 

На Донецькому напрямку, близько 19:00, російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов’ї.

5 мін калібру 120-мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля Станиці Луганської.

У районі населеного пункту Новгородське зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

"Минулої доби російсько-терористичні війська 2 рази порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав", - наголосили у штабі.

Режим припинення вогню у зоні АТО погоджено на період новорічно-різдвяних свят з 00:00 23 грудня. Однак, попри домовленості, бойовики вели вогонь по силах АТО, внаслідок чого серед бійців ЗСУ є втрати

Теми: АТО Донбас
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