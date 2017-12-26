Голова МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель співпраці з Україною

10023 перегляди
Вівторок, 26 грудня 2017, 06:50

Брюссель міг би почати будувати відносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великої Британії з ЄС.

Про це в інтерв'ю Funke Mediengruppe заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, передає DW.

"Якщо ми зможемо напрацювати розумну угоду з Великою Британією, що регулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, придатною і для інших країн: України і Туреччини", - наголосив міністр.

Габріель вважає, що в найближчі роки ці дві країни не стануть членами Євросоюзу.

"У зв'язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчого співробітництва з ними", - підкреслив голова МЗС Німеччини.

"Можна подумати про більш тісну взаємодію з Анкарою у форматі митного союзу, але це неможливо, доки ситуація в Туреччині не зміниться", - додав він.

Теми: Україна Німеччина ЄС
По темі
Діаспора привітала рішення США про продаж Україні летальної зброї 26 грудня 2017, 04:38
Біометричний контроль на кордоні з РФ почнуть до Нового року 24 грудня 2017, 19:12
Маккейн: Надання летальної оборонної зброї не суперечить миру в Україні 23 грудня 2017, 19:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Хроніка 26 грудня. Затримання Луценка та останній потяг до Криму
НАБУ побачило корупцію в "Укроборонпромі" – ЗМІ
Доба в АТО: бойовики продовжують зривати "Різдвяне перемир'я"
ГРУ РФ у 2014 році запустило у соцмережах кампанію з дискредитації Майдану - WP
Усі новини
експерти

Отримуйте бажане: як провести свята без сварок

репортаж

Мрія до свята. П'ять історій з будинку для літніх людей

психологія

"Інженери порозуміння" про примирення і правосуддя