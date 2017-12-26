НАБУ побачило корупцію в "Укроборонпромі" – ЗМІ

НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому".

Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy, передає "Голос Америки".

У звіті НАБУ за 2017 рік вказано, що в "Укроборонпромі" здійснювались маніпуляції з контрактом на $39 млн на постачання запчастин для "Антонова" AN-32 міноборони Іраку.

"У документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців "Укрспецекспорту", підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, за повідомленнями, переказав близько $6 млн на банківський рахунок компанії Paramount General Trading з ОАЕ", – йдеться в статті.

Компанія з ОАЕ мала надати запчастини, але, за даними слідства, нічого не постачала, і запчастини були надані з існуючих запасів "Укроборонпрому".

"Банківські рахунки було використано посадовцями "Укрспецекспорту" для проведення корупційних дій, пов’язаних з коштами кримінального походження", – пише видання з посиланням на НАБУ.

"Звіт НАБУ свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на низку банківських рахунків. $140 тисяч виплати було переведено на рахунок у банк Wells Fargo, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників "Укрспецекспорту", – йдеться в документах, на які посилається журналіст.

В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено $140 тисяч.

НАБУ підозрює, що гроші переводились й на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.

Речниця "Укроборонпрому" підкреслила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни РФ проти України.

"Поліція та прокуратура розслідували контракт на постачання запчастин до Іраку, але компанії та посадовці не виявили порушень", – заявила вона.

"Більшість з цих звинувачень – неправдиві", – підкреслив представник адміністрації президента України в коментарі виданню.