Молоді українці бояться війни, але вірять у світле майбутнє – опитування

Українська молодь найбільше боїться корупції та війни, понад чверть молодих українців бажають емігрувати.

Про це йдеться у дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert) та Центру "Нова Європа" спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, повідомляє DW.COM.

Згідно з дослідженням, серед найбільших страхів української молоді – корупція (37%) та війна у регіоні чи у світі (36%), серйозні проблеми зі здоров’ям (34%) та соціальна несправедливість і безробіття (32%).

При цьому 70% молодих людей переконані, що уряд у першу чергу повинен займатися боротьбою зі злочинністю та корупцією.

Відзначається, що доволі суттєва розбіжність у ставленні молоді до різних проблем спостерігається за регіонами України.

На півночі критично негативно до хабарництва ставляться понад 50% опитаних, у Києві – таких лише 19%, а на сході України – 15%.

Загалом лише третина молоді вважає, що хабарництво ніколи не можна виправдати.

Українська молодь найбільше не довіряє саме інститутам державної влади – Верховній Раді (1,81 за 5-бальною шкалою довіри), політичним партіям (1,85) та Кабміну (1,87).

Водночас найбільше молодь довіряє церкві (2,99), волонтерським рухам (2,98) та армії (2,86).

Інфографіка з сайту dw.com

Також дослідження показало, що нині вплив російського телебачення та інтернет-сайтів на українську молодь мінімальний. 49% опитаних дивляться українське телебачення і тільки 2% – російське.

На сході та півдні України українське телебачення популярне серед 30% і 37% опитаних молодих українців відповідно, тоді як російське – лише серед 4% та 1%.

За даними дослідження, 72% української молоді не має бажання переїхати до іншої держави та залишити Україну на термін більше 6 місяців, водночас кожен четвертий демонструє бажання емігрувати.

Найпопулярніші держави, до яких молоді українці хотіли б переїхати: Німеччина (18 %), США (15%) та Польща (12%).

58% опитаних вважають, що майбутнє українського суспільства в цілому виглядає краще, ніж поточна ситуація. 20% переконані, що ситуація залишиться незмінною, і лише 5% очікують погіршення.

Інфографіка з сайту dw.com

Опитування було проведене у липні-серпні 2017 року по всій території України за винятком АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка становить 2000 респондентів у віці 14-29 років та є репрезентативною населенню України цієї вікової групи.

Окрім кількісного опитування, було проведено 4 фокус-групи з молоддю 18-29 років у Львові, Одесі, Харкові та Чернігові. Опитування ґрунтується на методології Shell Youth Study, яке проводиться у Німеччині з 1953 року. Аналогічні дослідження також проводилися на Балканах, країнах Південного Кавказу та Центральної Азії.