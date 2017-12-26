На Кубі від вибуху феєрверків постраждали 39 осіб

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Вівторок, 26 грудня 2017, 09:09

На Кубі під час різдвяного карнавалу в місті Ремедіос в ніч на 25 грудня після запуску феєрверків постраждали 39 осіб.

Про це повідомляє "112.ua" з посиланням на La Tercera.

Відзначається, що серйозні травми отримали 27 осіб, з них 8 людей – у  критичному стані.

Серед постраждалих – 6 дітей у віці від 11 до 15 років.

Розслідуванням інциденту займаються співробітники міністерства внутрішніх справ Куби.

За попередніми даними, всі постраждалі – місцеві жителі, іноземних громадян серед них немає.

Грудневий фестиваль в Ремедіос – так звані парранди – є одним з найстаріших і наймасовіших кубинських свят. Вулицями міста проїжджають "карроси" – яскраво прикрашені платформи з групами танцюристів, а головним атрибутом свята є шоу феєрверків.

Подивитися на барвисті торжества в Ремедіос з'їжджаються тисячі людей з усієї країни.

У 2013 році парранди були проголошені культурним надбанням Куби.

Теми: святкування надзвичайна подія
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