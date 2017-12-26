Активісти назвали найбільш небезпечні пішохідні переходи Києва

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Вівторок, 26 грудня 2017, 12:43

Найбільша кількість небезпечних пішохідних переходів у Києві знаходиться в Оболонському, Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Такі результати моніторингу стану пішохідних переходів столиці повідомив на прес-конференції активіст ГО "Центр розвитку міста" Федір Губенков, інформує 26 грудня "Укрінформ".

"Ми з початку року звернемося до мера Києва та представників КМДА, щоб названі нами небезпечні переходи були обладнані в достатній мірі", – зазначив він.

За словами Губенкова, статистика небезпечних пішохідних переходів по районах міста така: в Оболонському - 54, Деснянському - 40, Дарницькому - 33, Голосіївському - 30, Дніпровському - 22 та Печерському - 21, Шевченківському - 20, Солом'янському - 16, Подільському - 8 та Святошинському - 5.

Він також розповів про результати нещодавнього соціального дослідження, яке проводилося серед киян.

"Протягом двох тижнів ми запитували мешканців Києва про те, що спонукає їх порушувати правила дорожнього руху. Більше 15% водіїв зізналися, що порушували правила дорожнього руху декілька разів на тиждень, ще 13% - один раз на тиждень, більше 11% водіїв ігнорують правила дорожнього руху щоденно", – зазначив Губенков. 

Також, за його словами, кожен десятий пішохід міста Києва щоденно порушує правила дорожнього руху. 

Моніторинг стану пішохідних переходів столиці було ініційовано та проведено представниками громадської організації "Центр розвитку міста".

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