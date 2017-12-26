337 поліцейським повідомили про підозру – глава Нацполіції

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Вівторок, 26 грудня 2017, 14:04

У 2017 році 337 співробітникам Нацполіції оголосили про підозру, частина з них – керівники.

Про це на прес-конференції 26 грудня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Питання самоочищення… Можу констатувати, що 337 особам поліцейських повідомлено про підозру в поточному році, з яких 53 засуджено, 20% з яких – це керівники", - сказав він.

Князєв не уточнив, за які злочини повідомлено про підозру та засуджено правоохоронців, але назвав цей процес природним.   

"Ми не ганьбимося тим, що самоочищаємося. Це природно. У всіх поліцейських спільнотах є проблеми, бо ми невід'ємні від суспільства взагалі", - підсумував Князєв.  

Ірина Балачук, УП
Теми: поліція суд
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