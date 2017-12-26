На свята вулиці патрулюватимуть 10 тисяч силовиків

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Вівторок, 26 грудня 2017, 14:57

Близько 10 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок під час Новорічних та Різдвяних свят, коли в Україні планується проведення масових заходів у 668-ми населених пунктах за прогнозованої участі 1 мільйона 662 тисяч громадян.

Про це 26 грудня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує сайт МВС.

"Оперативна ситуація в країні залишається складною. Тому наголошую на необхідності відповідального ставлення до виконання завдань, чітких і професійних дій. До роботи вже залучено понад 8 тисяч поліцейських та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії. У разі ускладнення оперативної ситуації на базі НГУ створені військові оперативні резерви чисельністю понад 4 тисячі військових", ‑ зазначив Яровий.

 

Він дав розпорядження здійснити ретельний розрахунок сил і засобів, забезпечити достатню кількість нарядів, патрулів, слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що для реагування на можливі надзвичайні ситуації у ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько семи тисяч рятувальників та дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

"У разі ускладнення ситуації ми залучимо до 14-ти тисяч осіб та трьох тисяч одиниць техніки. Також в аеропорту "Жуляни" на бойовому чергуванні перебуває літак АН-26", – сказав Чечоткін, додавши, що у столиці та області на цілодобовому несенні служби перебуває 800 рятувальників та 200 одиниць техніки.

Теми: поліція
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