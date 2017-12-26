Саакашвілі тішиться, що Новий рік зустрічатиме в Києві

2414 переглядів
Вівторок, 26 грудня 2017, 15:43

Окружний адмінсуд Києва розгляне по суті позов екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі щодо рішення Міграційної служби "Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту" 3 січня.

Відповідне рішення на підготовчому засіданні оголосила суддя Тетяна Скочок, повідомляє "Укрінформ".

"Розгляд позову по суті призначено на 3 січня 2018 року", – сказала суддя.

Водночас суд відхилив клопотання сторони позивача про залучення Міністерства юстиції як третьої сторони.

"Окружний адміністративний суд ухвалив: у задоволенні заяви від 25.12.2017 року про забезпечення позову відмовити", - заявила суддя.

Сам Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook назвав призначення дати судового засідання "маленькою тактичною перемогою".

"Сьогодні окружний адмінсуд мав за вказівкою Банкової скасувати мій статус особи, яка користується захистом, щоб екстрадувати мене до Нового року. Суд відмовився приймати рішення і відклав засідання як мінімум до 3-го січня, то ж Новий рік я точно буду зустрічати в Києві", – написав політик.

Раніше 26 грудня екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що не братиме участі у допиті СБУ, оскільки "повістку йому надали з порушенням".

Теми: Саакашвілі суд
По темі
Саакашвілі знову знайшов відмазку, щоб не йти на допит 26 грудня 2017, 11:18
Саакашвілі вимагатиме в ЄСПЛ компенсації за своє "викрадення" 26 грудня 2017, 11:05
У вівторок Cаакашвілі йде на суд 25 грудня 2017, 20:14
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Захарченко заявив про "помилування" заручників для обміну
У Києві викрили злочинну групу, яка викрадала і вбивала людей
Суд повернув синові Авакова закордонний паспорт і зняв браслет
Глава Нацполіції: Вбивці Шеремета не встановлені
Усі новини
психологія

Один рік за 12 днів. Секрети щасливого Різдва від філософа

психологія

6 ознак, що ви застрягли в рутині стосунків, і поради, як це виправити

їжа

У центрі Київа з'явилася ще одна точка швидкого харчування