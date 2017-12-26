Скандал у 92-ій бригаді: офіцер отримав дисциплінарні санкції

Тимчасово відстороненого від посади командира 92-ї окремої механізованої бригади Володимира Кокорева командування попередило про неповну службову відповідність у зв'язку з підозрою в побитті і спробі вбивства заступника.



Про це повідомив на прес-конференції у вівторок представник оперативного командування "Схід" Сергій Буховський, передають "Українські новини".



"Розслідуванням обставин справи займаються прокуратура та правоохоронні органи. Командир бригади отримав попередження про неповну службову відповідність. Це рішення вищого командування і це дуже серйозні дисциплінарні санкції для офіцера. Воно тягне за собою і матеріальну, і дисциплінарну відповідальність", – сказав Буховський.



За його словами, зняти Кокорева з посади має право тільки суд, якщо визнає його винним у побитті свого заступника підполковника Дмитра Бізонича.



Конфлікт комбрига з заступником стався в ніч з 6 на 7 грудня на території військової частини № 0501 в райцентрі Харківської області Чугуїв, де дислокується бригада.



Агентство відзначає, що розслідування було розпочато завдяки волонтерам і активістам, які звернулися до командування, генпрокурора і президента.



Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження.



Оперативне командування "Схід" відсторонило комбрига від виконання обов'язків на час розслідування і призначило йому перевірку у військово-медичної комісії.