Суд послабив запобіжний захід екс-ректору НАУ

Печерський райсуд Києва призначив до розгляду по суті обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. обов'язки ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченко в отриманні хабара.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Водночас вказується, що суд відмовив у відстороненні від посади проректора Національного авіаційного університету, а також суттєво пом’якшив запобіжні заходи обвинуваченим.

Харченка звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 382 КК України, Крижанівського С.В. – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, та Бойчука М.О. – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В повідомленні САП зазначається, що з "таємничих причин суд відмовив у відстороненні обвинуваченого Харченка В.П. від посади проректора Національного авіаційного університету, незважаючи на заявлені та обґрунтовані копіями відповідних матеріалів досудового розслідування обставини".

"Харченку В.П. домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю. Крижанівському С.В. із числа обов’язків також виключено обов’язки не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 26 серпня 2016 року в.о. ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка затримали під час отримання хабаря в розмірі 170 тисяч євро.

Під час обшуку за місцем проживання т.в.о. ректора детективи НАБУ вилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн, а також 9 злитків золота масою від 2 до 20 грам.

З ним також затримали адвоката Сергія Крижанівського, який заявив, що справа проти нього сфабрикована і є замовною.

27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру.

Солом’янський районний суд Києва заарештував майно колишнього в.о. ректора Володимира Харченка.