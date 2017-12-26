Суд відпустив додому "тітушок", що орудували в ніч вбивства Веремія

Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти двох "тітушок" Олега Гебана і Сергія Костенка, обвинувачених в замаху на вбивство активістів євромайдану.



Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат евромайданівців Вікторія Дейнека.

"Черговий "подарунок" під ялинку від Шевченківського р/с м. Києва (судді Мартинов, Лінник, присяжні) ддя потерпілих по злочинах Майдану! Змінили запобіжний захід Гебану Костенко на домашній арешт, сьогодні випустили з під варти!", - написала вона.

"Це епізод стосується замахів на вбивства тітушками мітингувальників 18.02.14 ввечері на перехресті вул. Володимирської і В. Житомирської (це після нападу на Веремія, те саме місце злочину)", - додала Дейнека.

Згідно з інформацією на сайті Шевченківського суду засідання відбулося о 15 годині.

Потерпілими вказуються: Сергій Павицький, Володимир Бабич, Євген Гарагуля, Ігор Чернецький, Андрій Наталенко, Тимур Казимов, Іван Любарський.

Як відомо, після трьох років суду Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія було вбито близько Михайлівській площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

У понеділок в центрі Києва зібралися учасники акції з вимогою справедливого вироку для керівника "титушок" Юрія Крисіна, причетного до побиття "майданівців" та вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.