Офіційно: Приватбанк докапіталізували ще на 16 мільярдів

Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації "Приватбанку".

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Її було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку.

Мінфін нагадує, що рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд. гривень було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 року на підставі пропозицій Національного банку, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Перший транш з вказаної суми в обсязі 22,5 млрд. грн був наданий банку в липні 2017 року у вигляді ОВДП в обмін на акції додаткової емісії.

Рішенням Наглядової ради "Приватбанку" від 18 грудня 2017 року затверджена переоцінка об’єктів операційної та неопераційної нерухомості, об’єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал. Результати переоцінки свідчать про те, що Банк був у гіршому стані, ніж вважалось на момент переходу Банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд. грн.

Як повідомлялося, 22 грудня Нацкомісія з цінних паперів прийняла рішення зареєструвати випуск і проспект емісії акцій ПАТ КБ "Приватбанк".

Як повідомлялося, влітку Кабмін схвалив додаткову емісію Приватбанку на 38,5 млрд грн, але було проведено тільки перший етап докапіталізації - на 22,5 млрд грн. Його завершили на початку жовтня.

Другий транш очікувався в другій половині року, а в Мінфіні анонсували його саме на жовтень.

Але процес докапіталізації почався тільки зараз. Ще тиждень тому в НБУ не знали точний обсяг додаткової емісії.

З огляду на те, що за останній рік в Приватбанк держава вклала 139,3 млрд грн, загальна сума підтримки зросла до 155,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Приватбанк найближчим часом виставить на продаж акції латвійського AS PrivatBank.

Крім того, активи екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 2,5 мільярда доларів заарештують по всьому світу.

Економічна правда