Луценко анонсував нову спецконфіскацію у Януковича

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Вівторок, 26 грудня 2017, 23:42

На початку 2018 року заплановано повернути в бюджет ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час інтерв'ю українським телеканалам, показання у вівторок ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому на початку наступного року ми проведемо цю спецконфіскацію, і сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень щодо недбалості по тих, хто взяв кошти і не зможе донести їх до людей", - сказав він.

Луценко зазначив, що з 22 млрд грн спецконфіскованних раніше коштів, які були розподілені в червні, за станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд.

"Це означає, юридичною мовою, недбалість чиновників, які беруться за кошти і не можуть їх освоїти. Мене це просто бісить", - підкреслив він.

Як відомо, у бюджеті на 2018 рік від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Теми: Янукович Луценко гроші
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