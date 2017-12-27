Лавров назвав неприйнятною риторику США щодо КНДР

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив своєму колезі з Держдепартаменту США Рексу Тіллерсону, що риторика США щодо КНДР неприйнятна.

Про це він сказав в ході телефонної розмови, що відбулася 26 грудня, пише Reuters.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив держсекретареві США Рексу Тіллерсона у вівторок, що "агресивна риторика Вашингтона" посилила напруженість на Корейському півострові і є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН і вважає їх "актом війни".