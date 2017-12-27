Луценко наполягає, що підстав для арешту Саакашвілі достатньо

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає, що існує достатньо підстав для оголошених підозр і обрання запобіжного заходу лідеру партії "Рух нових сил", екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі і його соратнику Северіону Дангадзе.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному у вівторок ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"На даний момент підстав для підозри достатньо. Подальші слідчі дії повинні привести нас до обвинувальних актыв. Підстав для підозр досить, для запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту більш ніж достатньо. Подивимося, які рішення приймуть наступні суди", - сказав він.

Луценко зазначив, що на сьогоднішній день ніхто, крім спеціалізованого державного інституту України, не проводив ніякої іншої експертизи поданих слідством аудіозаписів у цій справі.

"Крім того, у нас є свідчення двох осіб, які привезли сотні тисяч доларів, а потім і євро, і передали правій руці Саакашвілі, і це зафіксовано як на аудіо, так і переписані всі номери купюр, частина з яких були вилучені під час арешту правої руки пана Саакашвілі Сіверіона Донгадзе на трасі між Києвом і російським кордоном", - підкреслив він.

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли на 3 січня.