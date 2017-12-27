ЦПК: Порошенко проігнорував рекомендації "Веніціанки" щодо закону про Антикорупційний суд

Президентський проект закону про Антикорупційний суд не відповідає ключовим рекомендаціям Венеціанської комісії.

Про це йде мова в аналізі законопроекту, опублікованому Центром протидії корупції.

В ЦПК зазначили, що хоча в законопроекті враховано кілька рекомендацій Венеціанської комісії, ключові з них ігноруються.

Так, в президентському законопроекті іноземні учасники отримують лише консультативний, а не вирішальний голос у процесі відбору антикорупційних суддів.

Крім того, також існують дискримінаційні вимоги до іноземних учасників, які можуть призначити консультативних експертів для відбору суддів: лише міжнародні організації, з якими Україна співпрацює в галузі боротьби з корупцією, можуть призначати експертів, тоді як іноземні агентства, які надають технічну підтримку та фінансують антикорупційні реформи, позбавлені такого права.

В законопроекті президента юрисдикція суду не повністю охоплює справи, розслідувані НАБУ, і, навпаки, охоплює випадки, які не пов'язані з корупцією як такою (торгівля наркотиками та торгівля зброєю, в яких беруть участь посадові особи);

Законопроект пропонує нереалістичні вимоги до кандидатів у судді: крім досвіду судді, юриста чи вченого, кожен кандидат повинен володіти великим досвідом юридичної допомоги у боротьбі з корупцією в міжнародних організаціях або міжнародних судових установах.

Крім того, Вища кваліфікаційна комісія суддів отримує повне право визначити, чи достатньо досвіду конкретного кандидата. Законопроект також не встановлює кількість суддів Антикорупційного суду, віддаючи це рішення Державній судовій адміністрації і тим самим ставить його в залежність від цього органу.

"Представлення такого законопроекту суперечить недавнім обіцянкам і зобов'язанням президента "представити свою версію законопроекту про створення Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії", - заявили в ЦПК.

Згідно з офіційним сайтом президента, його проект закону був розроблений групою експертів, до складу якої увійшли засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, директор того ж фонду Роман Яковлєв, вчені та експерти ОБСЄ Анатолій Заєць та Валентин Сердюк.

Однак, як повідомляє ЦПК, Олександр Водянніков, представник ОБСЄ та член Ради з судової реформи, повідомив, що ОБСЄ не брала участі в розробці законопроекту, і що особи, згадані в якості експертів ОБСЄ, тільки контактували з організацією деякий час тому і не представляють її зараз.

"Якщо законопроект буде прийнятий в формі, представленій Президентом, він не вирішить існуючу проблему судів, які відкладають розгляд справ НАБУ. Замість того, щоб створити дійсно незалежний суд по боротьбі з корупцією, буде створено підроблену установу, вразливу до зовнішнього тиску", - заявили в ЦПК.

Як повідомлялося, 22 грудня президентський законопроект про вищому антикорупційному суді був зареєстрований у Верховній Раді під № 7440.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду, який не отримав схвалення "веніціанки". За це проголосували 235 нардепів.

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