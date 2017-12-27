Соболєв: Суддів Антикорупційного суду мають обирати представники ЄС і США

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Середа, 27 грудня 2017, 03:43

Народний депутат України з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв розкритикував механізми формування суддівського корпусу Вищого антикорупційного суду, закладені в президентському законопроекті.

Про це екс-глава антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв написав у facebook.

"Право підбору кандидатів до Антикорупційного суду варто напряму делегувати представникам Євросоюзу і США. Ми залучили їх при підборі директора Антикорупційного бюро та Антикорупційного прокурора і це добре спрацювало", - заявив він.

Як відомо, у тексті президентського законопроекту 7440 вказується, що на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі.

Президент у законопроекті пропонує Раді передбачити створення Громадської ради міжнародних експертів.

Щодо її повноважень у тексті законопроекту сказано:

"Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами".

Тобто  Громадська рада не матиме права ветувати кандидатури.  

"Петро Порошенко виписав законопроект про творення Антикорупційного суду у надії знов обдурити як суспільство, так і західних партнерів", - заявив Соболєв.

Як повідомлялось, Центр протидії корупції, проаналізувавши текст законопроекту, дійшов висновку, що він  не відповідає ключовим рекомендаціям Венеціанської комісії.

Теми: Антикорупційний суд Порошенко Соболєв
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