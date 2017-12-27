Луценко обіцяє підозри тим, хто вивів гроші з ПриватБанку

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Середа, 27 грудня 2017, 04:14

Власники тих рахунків, на які виводилися кошти з ПриватБанку і які, за попередньою інформацією, були знайдені детективним агентством Kroll і іншими структурами, обов'язково отримають підозри незалежно від їх прізвищ.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю українським телеканалам, показаному у вівторок ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Нагадаю, мова йде про 180 млрд грн ймовірних коштів, які були виведені з банку, і до сьогоднішнього дня ні ПриватБанк, ні Нацбанк, ні слідство не встановили, де знаходяться ці кошти, через довгі процедури міжнародних запитів. Kroll і інші іноземні партнери зробили це набагато швидше", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що з нетерпінням очікує офіційний звіт Нацбанку перед слідством, і після цього, на його думку, буде "короткий шлях до підозр".

"Хто б не був власником, бенефіціаром цих рахунків - він отримає підозру. Можу чітко про це сказати. Чиє б прізвище там не стояло", - заявив він.

Луценко підкреслив, що на посаді генпрокурора не раз доводив, що для нього навіть "прізвища його колишніх товаришів не є принциповими".

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Як повідомлялось, активи екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 2,5 мільярда доларів заарештують по всьому світу.

Теми: Приват Генпрокуратура Луценко
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