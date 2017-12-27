АТО: Терористи били з мінометів поблизу Луганського, є втрати

Минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят.

На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріпленях Збройних Сил України. Також, зі стрілецької зброї, російські найманці турбували захисників Станиці Луганської.

Окрім того, у районі Луганського, за світлої пори доби, зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника.

Слід зазначити, що застосування безпілотників заборонено Мінськими домовленостями.

На інших ключових ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як відомо, з опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.