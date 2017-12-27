Українських заручників обміняють у "Майорському" – ЗМІ

Обмін полонених 27 грудня відбудеться на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" у районі Горлівки в Донецькій області.

З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених, з боку т.зв. "ДНР" відправлять 58 полонених, повідомляють джерела "Громадського ТБ".

Як повідомила журналістка "Громадського", з колонії у Макіївці вже вивезли полонених, але невідомо чи всіх.

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко підтвердила: "Сформована колона з особами зі списку 306, яких ми готові передати, вже рухається у супроводі представників Міжнародного комітету Червоного хреста".

Як очікується, обмін полоненими з Україною відбудеться блиько 13:00 за формулою "306 на 74".

Раніше Ірина Геращенко повідомляла, що серед 152 заручників на Донбасі є журналісти, волонтери, підлітки та 9 жінок.

26 грудня президент України Петро Порошенко зустрівся з родичами заручників. Він висловив сподівання, що обмін відбудеться та заявив про матеріальну допомогу для звільнених з полону.