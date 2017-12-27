Кабмін ввів біометричну верифікацію українців та іноземців

З 1 січня 2018 року стартує робота національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають "Українські Новини".

Зазначається, що Кабмін затвердив положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Згідно з ним, обробка персональних даних у системі, в тому числі їх зберігання, здійснюється з дотриманням вимоги закону "Про захист персональних даних".

Здійснювати верифікацію у даній системі зможуть Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, закордонних дипломатичних установ, Міністерство інфраструктури, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки і Міністерство оборони.

Також дані відомства зможуть вносити в систему біометричні дані (оцифровані відбитки пальців рук, оцифроване зображення обличчя), а також відповідатимуть за достовірність і своєчасність внесення інформації.

Безперебійну роботу системи буде забезпечувати Міграційна служба.

Після запиту про біометричну ідентифікацію особи відомства, які мають доступ до системи, зможуть отримати відповідь у вигляді набору даних з інформацією про: ПІБ, дату народження, стать, місце народження, паспортні документи, біометричні дані, перетинання державного кордону та інші відомості.

Повідомляється, що доступ до інформації національної системи надається уповноваженим посадовим і службовим особам вище перелічених відомств, з використанням електронного цифрового підпису.

Раніше повідомлялося, що біометричний контроль запрацював на кордоні із Росією у тестовому режимі.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що система фіксації біометричних даних на прикордонних пунктах пропуску почне працювати вже від 1 січня 2018 року.

За його словами, система допоможе Україні ввійти до десятки країн з найкращою верифікацією осіб, що перетинають кордон.