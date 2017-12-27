Кабмін звільнив скандально відому Дєєву та ще одну чиновницю

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву.

Про це повідомили "Українські Новини" з посиланням на віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

За словами Розенка, Дєєва звільнилася за власним бажанням.

Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.

Крім того, Кабмін звільнив і заступника міністра інфраструктури Надію Казначеєву, яка теж написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Як відомо, Анастасія Дєєва стала заступником міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції у листопаді 2016 року.

До того, як переїхати в Україну, Дєєва жила в Стокгольмі, де, за її ж словами, займалася зеленими технологіями.

Пізніше стало відомо, що Дєєва не пройшла співбесіду із віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе, хоча глава МВС Арсен Аваков заявляв протилежне.

У соцмережах призначення 24-річної Дєєвої критикували через її вік, а також опубліковані у ЗМІ в фото заступниці Авакова в стилі "ню".