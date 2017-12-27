У МВС показали, яким буде біометричний контроль

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Середа, 27 грудня 2017, 16:12

Міністерство внутрішніх справ запевняє, що біометричний контроль при в'їзді до України. проходитиме швидко.

На сторінці МВС у Facebook показали, як проходитиме біометричний контроль в аеропортах.

"Швидка приємна процедура і ви вже в Україні!", – зазначили у відомстві.

Передбачається, що достатньо буде прикласти до системи свій паспорт та звірити відбитки пальців при проходженні контролю.

Як відомо, з 1 січня 2018 року стартує робота національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Відповідне рішення уряд ухвалив 27 грудня.

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