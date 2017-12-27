Європа похвалила український обмін заручниками

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали реалізацію домовленостей тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.

Про це повідомляється на сайті Бундестагу.

"Обмін полоненими дає Східній Україні трохи більше сподівань на мир", - йдеться в повідомлені.

Лідери Німеччини й Франції закликали сторони докласти зусиль, аби сприяти обміну й іншими полоненими, які не були звільнені в середу в ході обміну.

Крім того, Меркель та Maкрон виступили за повернення російських офіцерів до Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення.

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер також привітали звістку про обмін затриманими на Донбасі.

Вони закликали сторони нарощувати цей імпульс для досягнення подальшого прогресу у мирному врегулюванні кризи на Донбасі, повідомляє "Укрінформ".

"Дозвіл такій значній кількості людей, які пройшли з обох сторін, повернутися додому до Нового року і православного Різдва - це дуже втішна подія. Сьогоднішній обмін - це не лише гуманітарний акт, а й корисний крок у справі зміцнення довіри", - заявила Кнайсль.

Вона закликала сторони продовжувати їх зусилля, спрямовані на поліпшення життя людей, безпосередньо зачеплених конфліктом.

Генсек організації Гремінгер у свою чергу підкреслив, що такі поетапні кроки, як сьогоднішній, можуть принести значні відчутні результати. Він також звернув увагу на те, що "такий прогрес є результатом невпинної роботи тристоронньої контактної групи і демонструє важливість цього формату" і підкреслив важливість того, щоб сторони продовжували працювати з ТКГ з метою досягнення сталого прогресу на шляху до миру.

Обидва дипломати заявили, що сьогоднішній обмін полоненими, разом з меншою кількістю порушень режиму припинення вогню протягом останніх кількох днів, є кроком вперед. "Проте це лише один крок, а багато інших ще попереду", - зазначили Кнайсль і Гремінгер і вкотре закликали забезпечити справжнє припинення бойових дій найближчого дня в рамках повного виконання мінських домовленостей.

Як відомо, у середу відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "233 на 73".