Літаки зі звільненими з полону українцями приземлилися в Борисполі
Два літаки зі звільненими з полону ОРДЛО українцями приземлилися на території військового сектору аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє Укрінформ.
Разом зі звільненими бранцями до Борисполя прилетіли президент Петро Порошенко та інші посадовці, які брали участь в обміні.
Перший борт з визволеними з полону сів у Києві. pic.twitter.com/O1LqZE5jmK— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 27, 2017
"Ми будемо підтримувати тих, чиї родичі залишилися в окупованій Макіївці, у в’язницях і колоніях, у підвалах Донбасу", – запевнив президент.
Він заявив, що після звільнення і повернення тимчасово окупованих територій "в цих підвалах будуть музеї окупації", повідомляє прес-служба президента.
Порошенко подякував тим, хто чекав звільнених українців у "Борисполі" з 17:00, понад 8 годин.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО.
Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.