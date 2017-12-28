Літаки зі звільненими з полону українцями приземлилися в Борисполі

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Четвер, 28 грудня 2017, 00:45

Два літаки зі звільненими з полону ОРДЛО українцями приземлилися на території військового сектору аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Укрінформ.

Біля летовища звільнених бранців зустрічають кілька сотень людей, серед яких родичі, друзі звільнених заручниківта інші небайдужі громадяни.

Разом зі звільненими бранцями до Борисполя прилетіли президент Петро Порошенко та інші посадовці, які брали участь в обміні.

"Ми будемо підтримувати тих, чиї родичі залишилися в окупованій Макіївці, у в’язницях і колоніях, у підвалах Донбасу", – запевнив президент.

Він заявив, що після звільнення і повернення тимчасово окупованих територій "в цих підвалах будуть музеї окупації", повідомляє прес-служба президента.

Порошенко подякував тим, хто чекав звільнених українців у "Борисполі" з 17:00, понад 8 годин.

 
Прес-служба президента
 
 
 
 

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Теми: заручники полонені Донбас ОРДЛО Порошенко
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