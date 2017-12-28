Громадян РФ, яких готували до обміну заручниками, повернули в СІЗО – адвокат

Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, повернули в СІЗО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Валентин Рибін.

"Громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, сьогодні ввечері вирушили назад в суди і камери. Мефьодову Євгену, Кімаковскому Ігорю, Коваліс Ользі, Черних Павлу та ще кільком громадянам РФ завтра-післязавтра буде обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – підкреслив Рибін.

"Гаджієв Руслан навіть не вивозився з СІЗО Артемівська, з поясненням "а тебе зі списків викреслили", – наголосив адвокат.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.