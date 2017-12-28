З атракціонів "Діснейленду" евакуювали людей: відключилася електрика

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Четвер, 28 грудня 2017, 08:31

В американському парку розваг "Діснейленд" закрилися 12 атракціонів через аварію на одній з трансформаторних підстанцій. Гостей парку евакуювали.

Про це заявила офіційний представник парку Сузі Браун, повідомляє D.W.

Зокрема аварія вплинула на роботу району "Toontown", присвяченого класичним персонажам Діснея, "Fantasyland", в якому демонструються персонажі з казок, адаптованих розважальною компанією, і монорельсову систему.

Відзначається, що деякі з відвідувачів застрягли на своїх місцях.

Аварія сталася, коли парк був заповнений відвідувачами у зв’язку з різдвяними канікулами.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити роботу", - повідомили представники парку в Twitter.

Пізніше парк відновив роботу.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності для всіх наших гостей, які постраждали від сьогоднішнього відключення електроенергії в "Діснейленді". Ми раді повідомити, що всі атракціони повністю працездатні", - повідомили представники парку в Twitter.

Інформації про постраждалих немає.

Теми: США надзвичайна подія
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